Gute Stimmung im Skandalgefängnis von Gablingen

Wer Julian R. besuchen will, muss zum Gefängnis nach Gablingen fahren, an der Pforte klingeln und mehrere Schleusen und Kontrollen durchlaufen. Die Bediensteten am Besuchereinlass sind freundlich und hilfsbereit, und auch Julian R., der hier seit Anfang 2023 einsitzt, sagt, auf die Mehrheit der Wärter lasse er nichts kommen, die seien in Ordnung. Aber eben nicht alle. Der Häftling will berichten, was er in dem Knast erlebt hat, der derzeit im Fokus der Justiz steht – und wie die aktuelle Lage ist. Er hat viel zu erzählen.

