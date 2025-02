Diese Auswirkungen hat der Warnstreik in Augsburg

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst am heutigen Donnerstag wird sich an mehreren Stellen in der Stadt bemerkbar machen. Bei der Müllabfuhr kommt es zu einer Betriebsstilllegung. Graue, braune und grüne Tonnen werden nicht geleert. Die Stadt bittet die Bürger, die Tonnen wieder zurückzustellen. Die Leerung wird am Montag nachgeholt. Dadurch verschieben sich kommende Woche alle Leerungstage um einen Tag nach hinten. Die gelbe Tonne ist vom Warnstreik nicht betroffen. Geschlossen sind auch alle Wertstoffhöfe.

Warnstreik in Augsburg: Manche Kitas bieten Notbetreuung an, andere nicht

Auch in den städtischen Kitas kommt es zu Arbeitsniederlegungen. In manchen Einrichtungen kann eine Notbetreuung angeboten werden, in anderen müssen Eltern selber sehen, wie sie zurechtkommen. Auch die Stadtbücherei hat für Donnerstag einen eingeschränkten Service angeboten, wobei Ausleihen und Rückgaben grundsätzlich möglich sind. Es können aber nicht alle Dienstleistungen an den Theken angeboten werden.

Offen war am Donnerstagmorgen noch, wie sich der Warnstreik in anderen Einrichtungen der Stadt und im allgemeinen Ämterbetrieb auswirken wird. Die Stadt war dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Zum Streik aufgerufen sind seitens der Gewerkschaft alle Dienststellen. Der Nahverkehr der Stadtwerke ist nicht betroffen, weil hier ein anderer Tarifvertrag gilt.

Demonstration heute in Augsburg: Was Verdi fordert

Für 10 Uhr hat Verdi eine Demonstration von der Frauentorstraße zum Rathausplatz angekündigt. In der Vergangenheit bei ähnlichen Kundgebungen war der Rathausplatz mit 2000 Teilnehmern gefüllt. Verdi fordert in der aktuellen Tarifrunde acht Prozent mehr Lohn. Der öffentliche Dienst müsse attraktiver werden, so Verdi mit Blick auf unbesetzte Stellen. Personalreferent Frank Pintsch (CSU) hatte zu Beginn der Tarifrunde angesichts der Lage in den öffentlichen Kassen vor überzogenen Forderungen gewarnt.