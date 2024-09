Seit über 27 Jahren Bus- und Tramfahrer: „Macht nicht mehr so viel Spaß“

Die Hupe des Busses dröhnt laut. Der Autofahrer auf der Spur nebenan erschrickt, tritt auf die Bremse. Busfahrer Wolfgang Scholz hat ihm gerade unüberhörbar klargemacht, dass er Rot hat und warten muss, während der Bus der Stadtwerke Augsburg abbiegen darf. „Du musst immer für die anderen mitdenken“, sagt Scholz und lenkt den Bus der Linie 2 um die Kurve. Scholz fährt seit fast 28 Jahren in Augsburg Bus und Straßenbahn. Ende des Jahres ist Schluss. Er sagt, es reiche ihm. Sein Job mache ihm mittlerweile nicht mehr so viel Spaß. Warum das so ist und was sich ändern müsste, um wieder mehr Fahrer zu gewinnen, erzählt der 63-Jährige während einer Fahrt. Er spricht auch über die schönen Seiten des Berufes – und über sein schlimmstes Erlebnis.

