Warum James Murdock sein Pub in Pfersee aufgab

Beim Kneipenquiz am Mittwoch war das O‘Sullivan‘s in der Löwenstraße oft knallvoll. Mitzuraten, das eigene Wissen in gemütlicher Bierrunde zu präsentieren, das hat vielen Gästen von James Murdock immer Spaß gemacht. Auch sonst galt das irische Pub vor allem bei den Pferseern als beliebt. Fast zehn Jahre lang hatte der Wirt, der noch in der Altstadt am Roten Tor das Pub Murdock‘s betreibt, die Gastronomie im westlichen Stadtteil geführt. Doch im O‘Sullivan‘s ist definitiv Schluss, ein Nachfolger kündigt sich bereits mit einem Plakat an. Ein drohendes Aus begann sich bereits im Sommer abzuzeichnen. Der Ire erzählt, warum er sich dann schweren Herzens dazu entschlossen hat, sein Pub in Pfersee ganz aufzugeben.

