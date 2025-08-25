Icon Menü
„Was glaubst du, wo dein Mann jeden Abend ist“? 49-Jähriger führte 16 Jahre lang ein Doppelleben

Ein Behördenbrief über Müllgebühren öffnete der Ehefrau die Augen. Nach der Trennung wurde sie vom Ehemann verfolgt. Nun stand er in Augsburg vor Gericht.
Von Klaus Utzni
    16 Jahre lang führte ein Mann ein Doppelleben. Als sich seine Frau von ihm trennte, stellte er ihr nach. Nun stand er deshalb in Augsburg vor Gericht.
    16 Jahre lang führte ein Mann ein Doppelleben. Als sich seine Frau von ihm trennte, stellte er ihr nach. Nun stand er deshalb in Augsburg vor Gericht. Foto: Annette Riedl, dpa (Symbolbild)

    Es war ein unscheinbares amtliches Schreiben an ihren Ehemann, das ihr Leben brutal verändern sollte. Als die Frau den Brief einer benachbarten Kommune im Februar 2023 ahnungslos öffnete, fiel sie aus allen Wolken. Es war ein Mahnschreiben über nicht bezahlte Müllgebühren, das an ihren Mann und an eine ihr unbekannte Frau gerichtet war. Müllgebühren für ein Haus, das ihr völlig fremd war. Gemeinsam mit Bekannten fuhr sie in die andere Stadt zu der angegebenen Adresse. Eine ihr unbekannte Frau öffnete. Es war die Geliebte ihres Ehemannes, wie sich schnell herausstellte. „Was glaubst du, wo dein Mann jeden Abend ist?“, fragte die andere selbstbewusst.

