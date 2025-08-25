Prozess in Augsburg „Was glaubst du, wo dein Mann jeden Abend ist“? 49-Jähriger führte 16 Jahre lang ein Doppelleben

Ein Behördenbrief über Müllgebühren öffnete der Ehefrau die Augen. Nach der Trennung wurde sie vom Ehemann verfolgt. Nun stand er in Augsburg vor Gericht.