Reformer Pilates in Augsburg: Das steckt hinter dem Trend

Ein Trainingsraum mit hohen Decken, beleuchteten Spiegeln, Holzboden – direkt nebenan eine Kaffeebar mit Siebträgermaschine. Beim Betreten des Miloa-Studios im Textilviertel wird sofort klar, dass es sich hierbei nicht um ein herkömmliches Sportstudio handelt. Hier sollen Komfort und Entspannung im Mittelpunkt stehen, wie Betreiberin Diana Breidenbach erzählt: „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem die Menschen dem Alltagsstress für eine Weile entfliehen können. Deshalb gibt es hier bewusst auch keinen Handyempfang.“ Diana Breidenbach hat das Studio gemeinsam mit ihrem Partner und dessen zwei Brüdern Anfang Februar eröffnet. Die von Beginn an hohe Nachfrage überraschte die Inhaber. „Wir hatten keinerlei Erwartungen, weil die Augsburger meist kritisch gegenüber Neuem sind“, sagt die Betreiberin schmunzelnd.

Sie ist diejenige, der die Idee für das Studio in Augsburg kam, nachdem sie für ihr Masterstudium nach Malaysia zog und die Sportart dort kennenlernte, die in Asien längst keine Neuheit mehr sei. Reformer Pilates unterscheidet sich vom herkömmlichen Pilates durch die Verwendung des Reformers, einem Sportgerät mit einem Widerstand, der je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad ausgewählt werden kann und deshalb ein individuelles Training ermögliche. „Das Gerät ist so vielfältig, unzählige Übungen sind damit möglich“, schwärmt Diana Breidenbach. Zu der Ausstattung gehören neben den acht Reformergeräten außerdem verschiedene Gewichte, Pilatesringe und -bälle.

Neben dem Miloa Reformer Pilates Studio eröffneten innerhalb kurzer Zeit zwei weitere Studios in Augsburg. Der sportliche Trend, der in den deutschen Millionenstädten wie München bereits längst angekommen ist, scheint sich immer häufiger auch in kleineren Städten durchzusetzen.

Reformer Pilates in Augsburg: Die Gesundheit steht im Vordergrund

Die Trainingseinheiten dauern jeweils 50 Minuten und werden von Entspannungsmusik untermalt, während eine Trainerin Übungen vorgibt. Die Stimmung sei zwar grundsätzlich entspannend, die Übungen aber durchaus anstrengend, schildert Betreiberin Diana Breidenbach. Außerdem stehe der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund. Bisher seien zwar hauptsächlich junge Frauen zu den Stunden erschienen, „es kommen aber auch ältere sportliche Damen, weil das Training auch gelenkschonend ist“, sagt Breidenbach. Für nahezu alle Besucher sei es der erste Kontakt mit der Sportart gewesen. Es gibt Abo-Modelle, die Einzelstunde zum Ausprobieren kostet 30 Euro. Besonders stolz sind die Jungunternehmer auf ihren Matcha-Tee, der nach oder vor dem Training an der Kaffeebar getrunken werden kann.