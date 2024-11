Weihnachtsgeschehen im botanischen Garten

Im Botanischen Garten ist bald wieder die Orientalische Rundkrippe zu sehen, die Hanna Riepl gerade aufbaut. Den Reiz der Krippenlandschaft machen die vielen lebenden Pflanzen und die Figuren aus, die das Weihnachtsgeschehen rund um die Geburt Christi darstellen und sich im Laufe der Adventszeit immer wieder ein wenig verändern. Der Botanische Garten lädt vom 30. November 2024 bis 6. Januar 2025 zur Orientalischen Rundkrippe und weihnachtlicher Stimmung ein. Highlights sind Musik, Glühwein und Punsch an den Adventssonntagen (8. und 15. Dezember), ein literarischer Spaziergang am 21. Dezember und das traditionelle Choralblasen am 22. Dezember. Für Kinder gibt es am 12. Dezember eine spannende Krippenführung mit Taschenlampen, zu der aber eine Anmeldung erforderlich ist. (att)

