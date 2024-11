Stimmungsvolle Kulisse: Der Weihnachtsmarkt in Göggingen läuft

Der Weihnachtsmarkt in Göggingen gehört zweifellos zu den stimmungsvollen Märkten im Stadtgebiet. Dies liegt an der Kulisse. Gefeiert wird im Innenhof des Kurhauses. Los ging es am Freitagabend. Gefeiert wird bis Sonntag. Danach gibt es eine Unterbrechung. Am zweiten Adventswochenende geht es weiter. Programm ist ebenfalls von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember. Freitags ist der Markt von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags jeweils von 14 bis 20 Uhr. Der Nikolaus kommt am Freitag, 6. Dezember, um 17.30 Uhr und am Samstag, 7. Dezember, um 16 Uhr. Die Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen“ ist Veranstalter.

