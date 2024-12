„Menschen aus dem Umland werden ferngehalten“: Weitere Geschäfte ziehen sich aus Augsburg zurück

Ratlos? Ich frage mich, was sich denn in den letzten 20, 30 Jahren wirklich geändert hat an der Fahrtmöglichkeit in die Stadt? Der Bahnhof ist immer noch da wo er seit 120 Jahren ist, der Königsplatz ist auch nicht umgezogen, es sind sogar Parkhäuser dazu gekommen. Die Fussgängerzone wurde ebenfalls in den letzten 40 Jahren nicht ausgeweitet? Die Schuld an irgendeiner Misere liegt sicher nicht an der Erreichbarkeit der Innenstadt. Die Konkurrenz ist das Internet. Eine vielfache Auswahl zu günstigeren Preisen, da fährt man eben nicht mehr 30km in die Stadt rein für ein Paar Schuhe.