Wellness in Augsburg: Neun Angebote im Überblick

Das englische Wort "Wellness" lässt sich ins Deutsche etwa mit "Wohlbefinden" übersetzen. Gezielte Entspannungsmethoden helfen uns dabei, unser Wohlbefinden zu steigern, dem Stress zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Sie finden, es ist mal wieder Zeit? Ob Erholung im nahgelegenen Wellnesshotel oder in einem Day-Spa – hier gibt es eine Übersicht über verschiedene Erholungsmöglichkeiten in und um Augsburg. Die Wellness-Angebote wurden nach Google-Bewertungen und Kunden-Rezensionen ausgewählt.

Icon Vergrößern Ob Massagen, Beautybehandlungen oder Schwitzen in der Sauna: Augsburg bietet zahlreiche Möglichkeiten um sich zu entspannen. Foto: Kzenon, Stock Adobe Icon Schließen Schließen Ob Massagen, Beautybehandlungen oder Schwitzen in der Sauna: Augsburg bietet zahlreiche Möglichkeiten um sich zu entspannen. Foto: Kzenon, Stock Adobe

Steinborn Spa Augsburg

Von Gesichtsbehandlungen über Maniküre bis hin zu Ganzkörpermassagen lässt es sich im Steinborn Spa in Augsburg tagsüber entspannen. Die Behandlung und einen Termin lässt sich online buchen. Neben Schönheitsbehandlungen und Massagen sind auch Saunagänge und Fitness möglich. Ein besonderes Angebot gibt es für Familien. Im dazugehörigen Kinder-Spa können die Kleinsten (ab vier Jahre) entspannen.

Angebot: Schönheitsbehandlungen/Massagen (Dienstag bis Samstag: 9 Uhr bis 19 Uhr, Sonntag auf Anfrage); Sauna (täglich 11 Uhr bis 22 Uhr, Sommerzeit: Täglich 16 Uhr bis 22 Uhr), Fitness (täglich 6 Uhr bis 22 Uhr)

Adresse: Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/5036602

E-Mail: info@steinborn-spa.com

Website: steinborn-spa.com

SPAYA – Thai Wellness

Traditionelle Thai-Massagen sowie Aromaölmassagen und Hot-Stone-Massagen gibt es im Spaya in Augsburg. Die Öle für die Behandlung stammen überwiegend aus biologischem Anbau, das Aroma kann vor Beginn der Massage selbst gewählt werden. Die Innenausstattung ist im fernöstlichen Stil gehalten. Eine einstündige, traditionelle Thai-Massage kostet 74 Euro (Stand August 2024).

Angebot: Thai-Aromaölmassagen, traditionelle Thai-Massagen, Hot-Stone-Massagen, Body Scrub Treatment, Gesichtsbehandlungen

Adresse: Kleines Katharinengäßchen 2, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 5089 4439

E-Mail: info@spaya.de

Website: spaya.de

Öffnungszeiten: Montag 13 bis 19 Uhr, Dienstag bis Samstag 10.30 bis 19.00 Uhr, Sonntag 11.30 bis 19.00 Uhr



Papillon Augsburg

Als "Institut für Ayurveda Wellness & Kosmetik" stellt sich das Papillon Augsburg auf seiner eigenen Website vor. Von Massagen über kosmetische Behandlungen und Wellness im Day-Spa stehen im Papillon verschiedene Wellness-Angebote zur Auswahl. Eine Bambusmassage (mit warmen Bambusstäben) kostet bei einer Stunde 79 Euro (Stand März 2024).

Angebot: Ayurveda Behandlungen, Gesichtsbehandlungen, Wellness- und Schönheitsbehandlungen, Massagen, Tagesprogramme, Wellnesstage im Day-Spa, Nagelbehandlung, Haarentfernung, Airbrush, Permanent Make-Up

Adresse: Nanette-Streicher-Straße 4, 81699 Augsburg

Telefon: 0171 5248609

E-Mail: info@papillon-augsburg.de

Website : papillon-augsburg.de

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr

Spa Island – First Class Thai Wellness in Augsburg

Im Spa Island wird mit traditionellen, thailändischen Massagetechniken gearbeitet. Bewegung und Meditation vereinen sich im sogenannten Thai-Yoga. Die angebotenen Wellnessmassagen reichen von „Hot Stone“ über „Fußreflexzone“ hin zu „Business-Massagen“. Eine 60-minütige Standardmassage kostet 49 Euro.

Angebot: Beauty Treatment mit Kräutersalz, Fußreflexzonen- und Beinmassagen, Nacken- und Schultermassagen, Business Massage (Rücken, Schulter, Nacken), Partner-Wellness

Adresse: Halderstraße 25, 86150 Augsburg

Telefon: 0176 87738389

E-Mail: info@spa-island.de

Website: spa-island.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr

Icon Vergrößern Schwitzen in der Sauna - Regelmäßiges Saunieren ist gesundheitsfördernd und wirkt sich positiv auf Aussehen und Wohlbefinden aus. Foto: Panther Gym Icon Schließen Schließen Schwitzen in der Sauna - Regelmäßiges Saunieren ist gesundheitsfördernd und wirkt sich positiv auf Aussehen und Wohlbefinden aus. Foto: Panther Gym

Wellness im Bio-Hotel Bayerischer Wirt

Über 30 Bio-Hotels weltweit gibt es – eines davon steht mitten in Augsburg. Wer über einen Kurzurlaub nachdenkt, kann sich in dem Vier-Sterne-Bio-Hotel Bayerischer Wirt vom Alltagsstress erholen und kulinarisch verwöhnen lassen. Hier gibt es neben einer Bio-Küche im Restaurant auch zahlreiche Entspannungsangebote für Körper und Seele. Sie können zwischen Wellness-, Ayurveda- und Fasten-Angeboten wählen.

Angebot: "Salzzimmer" bestehend aus drei Salzwänden, Sitzungen in der Salzgrotte, Salzsauna, Massagen, Klangschalenmeditationen, Kosmetik-Behandlungen, Energetische Behandlungen, Day Spa. Infrarot-Kabine, Fitnessraum

Adresse: Neuburger Straße 122, 86167 Augsburg

Telefon: 0821 7909750

E-Mail: info@bayerischer-wirt.de

Website: www.biohotels.info



Ringhotel Alpenhof – Patchworkhotel

Ein Aquamarin-Dampfbad, eine Bio-Gewölbesauna oder die finnische Hemlocksauna – im Alpenhof in Augsburg gibt es auf 500 Quadratmetern Entspannungsterrain viel zu entdecken. Wer es lieber kalt statt warm mag, kann sich beim Waten durch den Kneippbrunnen oder im Tauchbecken abkühlen. Gegründet in den 60er Jahren hat sich der Alpenhof zu einem traditionellen „Patchworkhotel“ entwickelt und ist bis heute ein beliebtes Ausflugsziel.

Angebot: Kosmetikbehandlungen, Spezielle Körperpackungen, Körperpeelings, Wellnessbereich, Hallenbad, finnische Sauna

Adresse: Donauwörther Str. 233, 86154 Augsburg

Telefon: 0821 42040

E-Mail: info@alpenhof-hotel.de

Website: www.alpenhof-hotel.de

Arthotel

Das Arthotel Ana Gold verfügt über einen großen Spa-Bereich im eigenen Haus. Hier gibt es nicht nur Entspannungs-, sondern auch Fitnessangebote. Schwitzen in der Sauna, Entspannen bei einer Massage oder Schwimmen im hauseigenen Hallenbad ist im Arthotel Ana Gold möglich. Kinder sind genauso Willkommen wie Erwachsene. Ein Standard-Vierbettzimmer mit Bad kostet 105 Euro die Nacht (Stand März 2024).

Angebot: Ayurveda Massagen, Beauty-Behandlungen für Gesicht und Körper, Fitness, Schwimmen

Adresse: Nanette-Streicher-Str. 4, 86199 Augsburg

Telefon: 0821 906040

E-Mail: gold@ana-hotels.com

Website: ana-hotels.com/gold-augsburg



Dorint An der Kongresshalle Augsburg

Das Vier-Sterne-Hotel im Südwesten von Augsburg liegt im Hotelturm. Hier können Besucher entweder ein kurzes Wellness-Wochenende oder einen längeren Aufenthalt planen. Im 34. Stock des Hotels gibt es einen Panoramablick über die Stadt. Öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig erreichbar. Im hauseigenen Spa- und Wellnessbereich können Besucher sich eine entspannte Auszeit nehmen.

Angebot: Sauna, Dampfbad, Fitness

Adresse: Imhofstraße 12, 86159 Augsburg

Telefon: 0821 59740

E-Mail: info@dorint.com

Website: dorint.com/

Icon Vergrößern Ein regelmäßiger Aufenthalt im Solreaum oder in einer Salzgrotte kann sich positiv auf unsere Psyche auswirken und allgemein zu einem verbesserten Wohlbefinden führen. Foto: Birgit Hassan Icon Schließen Schließen Ein regelmäßiger Aufenthalt im Solreaum oder in einer Salzgrotte kann sich positiv auf unsere Psyche auswirken und allgemein zu einem verbesserten Wohlbefinden führen. Foto: Birgit Hassan

Hotel Maximilian's

In dem Augsburger Fünf-Sterne-Hotel gibt es einen großen Spa-Bereich. Ob Saunieren oder doch lieber Sporteln – die Wellness-Angebote des Hotel Maximilian’s sind im jeweiligen Zimmerpreis enthalten. Tagesbesucher können den Spa-Bereich für 35 Euro Eintritt pro Person nutzen. Beauty-Behandlungen gibt es in Zusammenarbeit mit dem Steinborn Spa Augsburg.

Angebot: Aroma-Sole-Dampfbad, Bio-Sauna (täglich 16:00 bis 22:00 Uhr), finnische Sauna mit Ruheraum, Fitnessraum (24 Stunden geöffnet), Damensauna, Massagen, Gesichtspflege, Pediküre, Maniküre, Permanent Make-Up

Adresse: Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 50360

E-Mail: info@hotelmaximilians.com

Website: www.hotelmaximilians.com

Fazit

In Verbindung mit einem Wochenendausflug lässt es sich in vielen Augsburger Hotels bei bestem Gewissen Entspannen. Ob ein romantisches Wellness-Wochenende für Paare oder gleich mit der ganzen Familie – Genießen Sie die Ruhe in der Sauna, ein unvergessliches Erlebnis in der Salzgrotte, erfrischen Sie sich in den Augsburger Thermen oder lassen Sie sich bei einer wohltuenden Massage mal wieder so richtig verwöhnen. Erholung vom stressigen Alltag gibt es auch in zahlreichen Augsburger Day-Spas. Von originalen Thai-Massagen über Fuß-Reflexzonenmassagen bis hin zu Kosmetische Gesichtsbehandlungen ist nahezu alles dabei, was das Wellness-Herz begehrt. Tipp: Wellness-Gutscheine sind auch eine gute Geschenkidee für den nächsten Geburtstag, der ansteht.