Werte-Union tritt mit Direktkandidatin zur Bundestagswahl in Augsburg an

Die rechtskonservative Partei Werte-Union um den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ist jetzt auch in Augsburg mit einem Kreisverband aktiv. Zur Vorsitzenden wurde die Juristin Margit Kießling gewählt. Kießling wurde zugleich einstimmig als Direktkandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis Augsburg nominiert. Die bayerische Werte-Union will mit einigen anderen Landesverbänden bei der Bundestagswahl antreten. Als Gesamtpartei tritt die vor einem knappen Jahr gegründete Partei nicht an, weil wegen des vorgezogenen Wahltermins die Zeit zu knapp ist.

Kandidatin der Augsburger Werte-Union will sich für gute klinische Versorgung einsetzen

„Als langjähriger Juristin liegt mir die Rechtspflege, insbesondere die Unabhängigkeit der Justiz, besonders am Herzen. Des Weiteren setze ich mich dafür ein, dass eine gute medizinische und klinische Versorgung auch in ländlichen Regionen gewährleistet ist“, so Kießling. Vorsitzender Maaßen hatte die Werte-Union, die sich aus Teilen des rechtskonservativen Lagers der Unionsparteien gebildet hatte, bei ihrer Gründung als Partei zwischen Union und AfD charakterisiert.

Landesvorsitzender Jörg Uhlig sagte, man schicke ausschließlich Kandidaten ins Rennen, die außerhalb einer Politikerlaufbahn schon berufliche Erfolge vorzuweisen haben. „Nur mit Menschen, die wissen, wovon sie reden, kann es wieder aufwärts gehen“, so Uhlig. Die Werte-Union kündigte weitere Kreisverbandsgründungen im Lauf des Jahres an. Man wolle in der Fläche präsent sein.