Stadtweihnacht ermöglicht erneut 500 Menschen ein Fest ohne Einsamkeit

Fragt man Samuel Rottländer nach seiner Motivation, sich in der Vorweihnachtszeit und an Heiligabend großem Stress auszusetzen, um die Stadtweihnacht zu organisieren, fällt dem 22-Jährigen sofort eine Geschichte ein: „Ich habe mich letztes Jahr mit einer Frau unterhalten, die unter starken Depressionen litt. Sie sagte, dass es für sie ein Hoffnungsschimmer gewesen sei, als sie im November die Einladung zur Stadtweihnacht erhalten hat. Das hat ihr viel Kraft gegeben.“ In diesem Jahr hat die Augsburger Stadtweihnacht des Sozialdiensts katholischer Männer (SKM) zum 60. Mal stattgefunden. Hinter der Organisation der Veranstaltung stehen Rottländer und Robert Hösle. Beide sind auch unterjährig ehrenamtlich engagiert.

