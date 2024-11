Wie steht es um die öffentlichen Toiletten in Augsburg?

Öffentliche Toiletten sind wichtig für eine Stadt. Gerade im Bereich Tourismus oder auch im Rahmen von Festen und Märkten spielen öffentliche Toiletten eine wichtige Rolle. Aber gibt es in Augsburg genügend öffentliche Toiletten? Und wo besteht noch Verbesserungsbedarf? Auf der Website der Stadt Augsburg sind derzeit 13 öffentliche Toiletten im Stadtgebiet gelistet. Dazu kommen einige weitere auf Friedhöfen, sowie die Toiletten der Aktion „nette Toilette“. Auch am Hauptbahnhof und am Königsplatz werden Toiletten betrieben. Dies sei allerdings noch nicht genug, wie aus dem Toilettenkonzept des Liegenschaftsamtes der Stadt Augsburg hervorgeht. Besonders in der Innenstadt werde derzeit noch nach weiteren Orten gesucht, um eine bessere Versorgung zu gewährleisten.

Öffentliche Toiletten in Augsburg sind wichtig für den Tourismus

„Gerade für den Tourismus in der Stadt spielen öffentliche Toiletten eine große Rolle“, sagt Götz Beck, Tourismusdirektor bei der Regio Augsburg. Besonders für Tagestouristen sei es wichtig, an Busparkplätzen eine WC-Anlage bereitzustellen. Außerdem müsse man sich in Bezug auf die Öffnungszeiten absprechen, um möglichst immer eine offene Toilette zu haben. Aktuell ist Beck mit der Situation in Augsburg aber grundsätzlich zufrieden. „Natürlich gibt es immer Verbesserungsbedarf, aber man muss auch anerkennen, dass sich in diesem Bereich in den letzten Jahren viel getan hat“, sagt er.

Besonders die Sauberkeit stehe bei den Benutzern im Vordergrund. Ist dies gewährleistet, hätten die meisten auch kein Problem, etwas für die Benutzung zu bezahlen, sagt Beck. Übernommen wird die Reinigung von Privatfirmen. Die Stadt Augsburg legt Wert darauf, dass die Toiletten sauber sind - und bittet deshalb auch, jegliche Unzufriedenheiten sofort zu melden. Hierfür gibt es auf der Website des Liegenschaftsamtes ein Kontaktformular.

Ein Ort, wo noch eine öffentliche Toilette fehle, sei der Bereich zwischen Rathausplatz und Fuggerei, so Beck. Dies sei eine der touristischen Hauptadern in der Stadt und müsse daher noch besser versorgt werden. Außerdem sei auch eine öffentliche Toilette im Erdgeschoss des Rathauses wichtig, da dieses nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zu einem der größten Touristenmagneten der Stadt werde.

Konzept „nette Toilette“ in Augsburg braucht noch mehr Teilnehmer

Wie in vielen anderen Städten gibt es mittlerweile auch in Augsburg das Konzept „nette Toilette“. Hier bieten Restaurants und Cafés ihre Toiletten kostenlos für die Öffentlichkeit an. Im Gegenzug bekommen sie von der Stadt monatlich Zuschüsse für die Säuberung und Instandhaltung. So ist es bereits im Café Dreizehn in der Kresslesmühle, im Hotel Maximilian‘s, in den Eiscafés Dolomiti und Riviera sowie in der Bäckerei Schubert und in „Dario‘s Restaurant“ der Fall.

Dieses Programm sei ein wichtiger Bestandteil einer flächendeckenden Versorgung mit öffentlich zugänglichen Toiletten, wie das Liegenschaftsamt der Stadt Augsburg mitteilt. Außerdem könne man damit viel Geld einsparen, da die Unterhaltskosten einer öffentlichen Toilette in etwa so hoch sind, wie die Zuschüsse für 30 gastronomiebetriebene WCs. Auch Götz Beck hält viel von der Idee. Allerdings müsse man noch mehr Gastronomen an Bord bekommen, um eine gute Ergänzung zu den öffentlichen Toiletten zu schaffen.