Wie wird das Wetter in Augsburg an Weihnachten?

Viele Menschen freuen sich schon seit Monaten auf Weihnachten. Das hat viele Gründe: die besinnlichen Tage, Zeit für die Familie oder sich selbst zu haben, die Liebsten zu beschenken, den Alltag einmal hinter sich zu lassen. Um in die richtige Stimmung zu kommen, gehört für viele gemütliches Wetter mit kalten Temperaturen zu den Feiertagen. Im besten Fall sogar weiße Weihnachten. Wie wird das Wetter also an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen in Augsburg? Wir haben die Vorhersage in der Übersicht.

Weiße Weihnachten in Augsburg? Geringe Chancen auf Schnee

Weiße Weihnachten sind selten in Augsburg. Im Jahr 2024 sind die Aussichten darauf nicht völlig hoffnungslos. So oder so: Den Vorhersagen zufolge, sollte es mindestens gemütliches Kuschel-, Fernseh- und Bescherungswetter geben.

So geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Wettervorhersage davon aus, dass es an Heiligabend, dem 24. Dezember 2024, im Süden und Südosten Deutschlands oberhalb von 300 bis 400 Metern Schneeschauer geben soll - demnach wäre auch Augsburg betroffen. An den Alpen soll es auch noch länger anhaltenden Schneefall geben. Doch im Laufe des Tages ist nicht mehr mit Schnee zu rechnen. Stattdessen wird es stark bewölkt, vereinzelt kann sich auch ein wenig Sonne in Augsburg zeigen und es bleibt eher trocken. Dazu kühle Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Wettervorhersage für Augsburg an Weihnachten: Wolken, Nebel und zeitweise Sonne

Am ersten Weihnachtstag, dem 25. Dezember, erwartet der DWD in Augsburg ebenfalls starke Bewölkung. Die Temperaturen fallen in der Früh dabei unter 0 Grad, auch im Laufe des Tages steigen sie nur gering über den Gefrierpunkt. Es soll überwiegend trocken bleiben.

Für den zweiten Weihnachtstag, den 26. Dezember, ist in Augsburg am frühen Morgen mit Nebel zu rechnen. Der Tag startet mit Minusgraden. Dann lässt die Wolkendecke nach, es bleibt nur gering bewölkt und könnte zeitweise sogar heiter werden. Bei Sonne und Trockenheit steigen die Temperaturen auf über 0 Grad.

So wird das Wetter in Augsburg an Heiligabend, dem 1. und 2. Weihnachtstag

Auch das Online-Wetterportal wetter.com rechnet an Heiligabend am Morgen mit leichtem Schneefall beziehungsweise leichten Schneeschauern in Augsburg. Für Augsburg werden für Heiligabend sowie den ersten und zweiten Weihnachtstag folgendes Wetter und Temperaturen vorhergesagt:

Heiligabend, 24. Dezember: bedeckt, leichte Schneeschauer möglich, 0 bis 2 Grad

1. Weihnachtstag, 25. Dezember: klar, Temperaturen zwischen -2 und 1 Grad

2. Weihnachtstag, 26. Dezember: klar, -2 bis 1 Grad