Wie zwei Brüder in den sozialen Netzwerken Werbung für die heimische Wirtschaft machen

Das Internet hat die beiden Augsburger bekannt gemacht: Mit Tausenden von Aufrufen sind die Brüder Yakiv und Simeon Simeon Gubariev inzwischen als Social-Media-Duo bekannt. Sie stellen sich regelmäßig vor die Kamera und unterstützen mit ihren Videos lokale Unternehmen. Seit einiger Zeit werben sie für Ovion Charge, ein Verleihsystem für mobile Akkus. Wie Yakiv Teil des Unternehmens wurde und welche Rolle der 15-jährige Simeon dabei spielt.



Nach seinem Abitur startete Yakiv als Fitness-Influencer durch. Er arbeitete unter anderem mit Marken wie ESN zusammen, einem Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel und Produkte für Sportler vertreibt. Ende 2024 beschloss er, mit den Fitnessinhalten aufzuhören – seine Leidenschaft für Videos ist aber geblieben. So sei, sagt er, die Idee entstanden, Werbefilme für lokale Unternehmen zu drehen. Es entstanden erste Clips, zum Beispiel für den Dönerladen Ali Baba. Schließlich machte sich Yakiv Gubariev mit seiner eigenen Social-Media-Agentur „Yana” selbstständig.

An über 30 Stationen in Augsburg kann man mobile Handy-Ladestationen mieten

Vor etwa einem Monat brachte ein Kunde seiner Agentur, der russische Supermarkt Mix Markt, die Idee eines Mietsystems für Powerbanks, also mobile Ladestationen für Handys, ein. Wer unterwegs ist und sein Handy laden möchte, kann sich an über 30 Stationen in der Stadt eine Powerbank ausleihen und sie anschließend an einer beliebigen Station wieder zurückgeben. Die Leihgebühr beträgt einen Euro pro 30 Minuten. Das Konzept ist in anderen Großstädten bereits etabliert, in Augsburg dagegen neu. Der 21-Jährige Yakiv stieg mit ein und kümmerte sich um den Social-Media-Auftritt – mit Erfolg. Die Videos mit seinem Bruder Simeon erreichen Tausende von Menschen. Unter dem Namen Ovion Charge hat sich das Konzept in Augsburg mittlerweile fest etabliert.

„Mir ist schon früh aufgefallen, dass mein Bruder Simeon souverän vor der Kamera spricht“, erzählt Yakiv Gubariev. Auch vor Ovion Charge war der 15-Jährige deshalb bereits in einigen Werbevideos zu sehen, unter anderem für die Fahrschule Insight Drive in Neusäß. Simeon, der noch zur Schule geht und im persönlichen Gespräch eher schüchtern wirkt, träumt eigentlich von einer Profikarriere im Fußball. „Falls das mit dem Fußball nicht klappt, will ich auch was Eigenes machen, so wie Yakiv“, sagt er. Ihre Eltern unterstützen das gemeinsame Projekt – auch, weil die beiden dadurch Zeit miteinander verbringen. Seit Ovion Charge treffen sich die beiden regelmäßig nach der Schule und drehen zusammen Videos im Dialogformat. „Als Belohnung gibt es für Simeon ein bisschen Taschengeld“, erklärt Yakiv grinsend.

Yakiv und Simeon Gubariev blicken auch über Augsburg hinaus

Mittlerweile wächst Ovion Charge weiter. Um neue Partner zu gewinnen, drehen die Brüder kostenlos Werbevideos für Läden, die eine der Powerbank-Stationen aufstellen – wie für das Running Sushi Restaurant in der City-Galerie oder das Exotico am Dom. Der Fokus läge zwar momentan auf Augsburg, doch auch in Städten wie Stuttgart und Nürnberg stehen die Powerbanks bereits.