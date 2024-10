Der Aufbau für Winterland und Christkindlesmarkt läuft

Montagmittag, kurz nach 13 Uhr. An einem Herbsttag mit 17 Grad in Augsburg zeigt sich strahlend blauer Himmel. Wer draußen arbeitet, kommt bei diesen Temperaturen nicht ins Frieren. An einer Baustelle vor der City-Galerie wird gearbeitet. Eine Hüttenlandschaft entsteht. Auf dem Dach einer Hütte steht Helmut Wiedemann. Er telefoniert. Es geht um einen Handwerkertermin. Die Zeit drängt. Weihnachten rückt näher. Wie jedes Jahr beginnen die ersten Weihnachtsmärkte im November. Wiedemann ist Ideengeber für das Winterland. Weitaus bekannter ist der Augsburger Christkindlesmarkt. Am Rathausplatz haben am Montag die Aufbauarbeiten begonnen.

Winterland in Augsburg startet am 21. November

Das Winterland startet immer etwas früher als der Christkindlesmarkt. Auftakt ist diesmal am Donnerstag, 21. November. Die mehrwöchige Veranstaltung endet am Dienstag, 31. Dezember. Es steigt eine Silvesterparty. Veranstalter Wiedemann sagt zum Konzept: „Das Winterland lädt ein in eine urige, winterliche Hüttenlandschaft auf dem Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie.“ Mit mehr als 300 Quadratmetern überdachtem Außenbereich sei es auch bei nasskaltem Wetter ein beliebter Treffpunkt. Nach seinen Worten wird die Akzeptanz von Jahr zu Jahr höher. Eine festlich dekorierter Raum, der im Vorjahr erstmals zum Einsatz kam, habe neue Gäste angezogen.

Das Winterland ist ein Ort für Weihnachtsfeiern. Im Vorjahr fand nach einer Pause auch wieder eine Silvesterparty statt. Mitarbeiter hätten den Anstoß gegeben, sagt Wiedemann: „Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das Personal auch am 31. Dezember einzusetzen.“ Zum Jahreswechsel gibt es wieder eine Party, für die allerdings Eintritt erhoben wird. Drei Eisstockbahnen runden das Angebot ab. Das Areal ist eingezäunt. Ein Sicherheitsdienst ist nachts im Einsatz.

Am Rathausplatz haben die Arbeiten für den Aufbau des Christkindlesmarkts begonnen.

Ähnlich ist die Situation am Rathausplatz: Auch der Christkindlesmarkt wird nachts bewacht. Es gibt ebenfalls Absperrungen. Der Augsburger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Seinen Ursprung hat er bereits im 15. Jahrhundert. Den Namen „Christkindlesmarkt“ trägt er offiziell seit 1949.

Der Christkindlesmarkt in Augsburg startet

Eröffnet wird der Christkindlesmarkt seit einigen Jahren an einem Montag. Dieses Jahr ist es der 25. November. Traditionell endet der Markt an Heiligabend um 14 Uhr. Auch wenn im Rathaus umfangreiche Bauarbeiten stattfinden und daher ein Großteil der Räume für die Öffentlichkeit gesperrt ist, kann das Engelesspiel stattfinden. Die Inszenierung ist vertraut: Engel erscheinen an der Rathaus-Kulisse und verwandeln diese in einen riesigen Adventskalender, wie die Stadt die Veranstaltung bewirbt.

Der Christkindlesmarkt ist für Gastronomie und Handel ein wichtiger Faktor. Tourismusdirektor Götz Beck verweist darauf, dass jedes Jahr hunderttausende Menschen den Christkindlesmarkt besuchen. Schätzungen gehen von einer Million Gäste aus. Beck erläutert zu den Zahlen: Wenn man alles zusammenrechnet, dürften alle Gäste auf dem Markt einen Betrag im höheren zweistelligen Millionenbereich ausgeben.

Der größte Teil des Christkindlesmarkts befindet sich auf dem Rathausplatz, doch auch in der Philippine-Welser-Straße, in der Maximilianstraße und auf dem Martin-Luther-Platz sind Stände zu finden.