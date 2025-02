„Wir müssen noch lauter sein“: Streik bei der Stadt Augsburg war wohl erst der Anfang

Ines schlägt fest auf die große Trommel und macht richtig Krach. Sie ist in der Ausbildung zur Erzieherin und fordert bessere Rahmenbedingungen und mehr Gehalt für ihre Branche. Aber nicht nur Ines ist am Donnerstagmorgen beim Verdi-Streik für den Öffentlichen Dienst dabei. Laut Polizeiangaben haben sich dem Demo-Zug von der Frauentorstraße zum Rathausplatz rund 550 Menschen angeschlossen. Sie arbeiten unter anderem im Job-Center, in städtischen Kitas, der Altenhilfe, im Ordnungsdienst oder der Zulassungsstelle und machen lautstark auf sich und ihre Forderungen aufmerksam. Nicht nur acht Prozent oder mindestens 350 Euro mehr Gehalt wollen sie haben, vielen geht es in der aktuellen Tarifrunde um bessere Arbeitsbedingungen. Notfalls müssten die Streiks ausgeweitet werden.

