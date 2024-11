Wo ist Milo? Suche nach gerettetem Kater aus dem Schäfflerbach

Was für ein Glück: Kater Milo war bei einem Streifzug am Donnerstag in den Schäfflerbach gefallen – und von einem aufmerksamen Mann aus dem kalten Wasser gerettet worden. Er trocknete ihn schnell ab, wärmte ihn und informierte dann die Augsburger Feuerwehr. Doch zu seinem Besitzer Simon Rössler hat der Kater bis heute nicht zurückgefunden. Der junge Mann und seine Freundin suchen seit einer Woche jeden Tag nach ihrer Katze. Wie konnte das passieren?

Daniela de Haen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schäfflerbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis