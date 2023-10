Die Senioren im Miteinander-Haus leben gemeinsam statt einsam

Von Lara Voelter - 26. Oktober 2023 Artikel anhören Shape

Viele ältere Menschen interessieren sich für Alternativen zum Pflegeheim. Im Miteinander-Haus in Augsburg leben Seniorinnen und Senioren völlig selbstbestimmt.

Berta List, 93, und Robert Bader, 67, sind ein eingespieltes Duo. Die beiden wohnen im Augsburger Miteinander-Haus. List schickt Bader immer wieder zur Bank. Angst, dass er hin und wieder einen Hunderter abzwacke, habe sie nicht. Bader kaufe lieber Wolle für sie, statt ihr Geld zu verprassen. Lachen schallt durch den Gemeinschaftstraum in der obersten Etage des vierstöckigen Gebäudes.

15 Wohnungen umfasst das Miteinander-Haus in der Nähe der Kahnfahrt am Anna-Kröllin-Platz. Mehrheitlich leben in der Hausgemeinschaft Seniorinnen und Senioren zwischen 60 und 93 Jahren. Sie setzt ein besonderes Modell von Wohnen im Alter um: füreinander da sein und miteinander leben, statt allein. Jedoch alle in der eigenen Wohnung. Es gibt aber auch Paare, die zusammenwohnen. Da die Seniorinnen und Senioren ihre Namen nicht mit Adresse im Internet oder in der Zeitung lesen möchten, haben sie andere Nachnamen bekommen.

