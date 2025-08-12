Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

In Augsburg entstehen immer mehr Häuser aus Holz

Augsburg

Wohnen wir so in Zukunft? Hier entsteht in Augsburg ein Viertel aus Holz

Bei Einfamilienhäusern ist Holzbau längst angekommen, doch inzwischen setzt man auch bei Mehrfamilienhäusern häufig auf den Rohstoff. Ein Architekt schwärmt von den Vorteilen.
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    Die Illustration zeigt, wie die Bebauung des früheren Ledvance- bzw. Osram-Areals an der Berliner Allee einmal aussehen könnte. Ein Großteil der Gebäude soll aus Holz gebaut werden.
    Die Illustration zeigt, wie die Bebauung des früheren Ledvance- bzw. Osram-Areals an der Berliner Allee einmal aussehen könnte. Ein Großteil der Gebäude soll aus Holz gebaut werden. Foto: ISSS research architecture urbanism

    Dass man in einem Haus fast ganz aus Holz steht, merkt man, wenn man tief Luft holt. Es duftet ein wenig nach Harz, der Geruch geht von den offenliegenden Holzdecken aus. Ansonsten unterscheiden sich die 33 Wohnungen mit ihren verputzten Wänden im Bauprojekt „Sheridan&Junia“ im Pferseer Sheridanpark nicht groß von Wohnungen aus Ziegel und Beton, wie sie in der Nachbarschaft dominieren. Nur die Holzfassade gibt einen Hinweis, um was für ein Gebäude es sich handelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden