Wolframviertel: Wie ein Rondell seit 80 Jahren die Nahversorgung in Augsburg sichert

Pizza-Service, Friseur, Metzgerei: Der Bau an der Ecke Wolfram-/Theodor-Wiedemannstraße hat Geschäfte kommen und gehen sehen. Ein Besuch in einer besonderen Immobilie.
Von Andrea Baumann
    Aus der Vogelperspektive ist die schneckenförmige Gestalt des Gewerbegebäudes im Wolframviertel gut zu erkennen.
    Aus der Vogelperspektive ist die schneckenförmige Gestalt des Gewerbegebäudes im Wolframviertel gut zu erkennen. Foto: Marcus Merk

    Das Augsburger Wolframviertel ist wegen seiner exponierten Lage zwischen Innenstadt und Stadtwald eine begehrte Wohngegend. Umgeben von viel Grün finden sich dort seit fast 80 Jahren Einfamilien- und Reihenhäuser sowie etliche größere Wohnblöcke, die das St. Ulrichswerk vermietet. Aktuell erneuert das Wohnungsunternehmen der Diözese Augsburg sukzessive seinen Bestand an der Wolframstraße. Einige der Gebäude gewähren einen Blick auf ein Gebäude, das in den Pionierjahren des Viertels entstanden ist und somit zu den Konstanten zählt: der Rundbau an der Ecke Wolfram-/Theodor-Wiedemann-Straße. Seine Geschichte ist so spannend wie seine außergewöhnliche Architektur.

