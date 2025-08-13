Wolframviertel: Wie ein Rondell seit 80 Jahren die Nahversorgung in Augsburg sichert

Das Augsburger Wolframviertel ist wegen seiner exponierten Lage zwischen Innenstadt und Stadtwald eine begehrte Wohngegend. Umgeben von viel Grün finden sich dort seit fast 80 Jahren Einfamilien- und Reihenhäuser sowie etliche größere Wohnblöcke, die das St. Ulrichswerk vermietet. Aktuell erneuert das Wohnungsunternehmen der Diözese Augsburg sukzessive seinen Bestand an der Wolframstraße. Einige der Gebäude gewähren einen Blick auf ein Gebäude, das in den Pionierjahren des Viertels entstanden ist und somit zu den Konstanten zählt: der Rundbau an der Ecke Wolfram-/Theodor-Wiedemann-Straße. Seine Geschichte ist so spannend wie seine außergewöhnliche Architektur.

