Wunschkennzeichen in Augsburg: Reservierung, Nummern und Inspiration

Ein Wunschkennzeichen gibt Ihrem Auto eine persönliche Note. Hier erhalten Sie Infos, wie Sie ein Kennzeichen in Augsburg reservieren können - mit lustigen Vorschlägen.

Augsburger haben viele interessante Möglichkeiten, um sich ein Wunschkennzeichen zusammenzustellen. Hier in diesem Artikel finden Sie die Infos und Verlinkungen zur Online-Reservierung Ihres Wunschkennzeichens. Außerdem haben wir lustige Vorschläge für Sie zusammengetragen, um Ihre Kennzeichen-Wahl zu erleichtern.

Kennzeichen Augsburg - eine Übersicht mit Kfz-Zulassungsstellen

Das Nummernschild in Augsburg Stadt startet mit "A". Hier sehen Sie die wichtigsten Infos im Überblick:

Kfz-Kennzeichen Stadt Augsburg: A

Kfz-Zulassungsstellen Stadt Augsburg: Augsburg Stadtmitte, Kriegshaber, Lechhausen, Haunstetten

Kfz-Kennzeichen Landkreis Augsburg: A, SMÜ, WER

Kfz-Zulassungsstellen Landkreis Augsburg: Schwabmünchen, Gersthofen

Sie erreichen alle Kfz-Zulassungsstellen der Stadt Augsburg unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0821/324-9999

Fax: 0821/324-3597

E-Mail: kfzzulassung@augsburg.de

Die Kfz-Zulassungsstellen im Landkreis Augsburg erreichen Sie unter:

Telefon: 0821/3102-3333

E-Mail: kfz-zulassung@LRA-a.bayern.de

Die Bürgerbüros bieten im Internet keine eigenen Telefonnummern an. Sie müssen sich bei der allgemeinen Service-Stelle der Kfz-Zulassungsstellen melden und werden dann zu dem jeweiligen Bürgerbüro weitergeleitet.

Reservierung: Wunschkennzeichen in Augsburg prüfen und reservieren

In Augsburg können Sie ein Wunschkennzeichen auf der offiziellen Seite des Bürgerportals online reservieren. Mit der Kennzeichensuche können Sie feststellen, welche Zahlen- und Buchstabenkombinationen möglich sind. Auch für Augsburg Land gibt es auf der offiziellen Seite des Bürgerservices eine Kennzeichensuche.

Kfz-Kennzeichen bestehen aus einem Unterscheidungszeichen - für Augsburg gilt das Unterscheidungszeichen "A" - und der Erkennungsnummer, die aus ein bis zwei Buchstaben und bis zu vier Nummern bestehen kann. Ein Kennzeichen kann also maximal acht Zeichen haben. Ein saisonales Nummernschild darf maximal sieben Zeichen beinhalten.

Wunschkennzeichen in Augsburg: Kosten

Ein Wunschkennzeichen kostet laut des Bürger-Service-Portals in Augsburg 12,80 Euro. Die Kosten stellen sich aus der Reservierung für ein Jahr (2,60 Euro) und der Service-Gebühr für die Auswahl des Wunschkennzeichens (10,20 Euro) zusammen.

Welche Wunschkennzeichen sind in Augsburg möglich?

In Augsburg gibt es einige interessante Möglichkeiten sich ein Wunschkennzeichen zusammenzustellen. Das "A" für Augsburg ist natürlich vorgeschrieben, die beiden folgenden Buchstaben können Sie aber frei wählen und beliebig zusammenstellen - bis auf fünf Ausnahmen: HJ, KZ, NS, SA, SS sind unzulässige Buchstabenfolgen. Auch die Zahlen lassen sich beliebig zusammenstellen - vorausgesetzt Ihr Wunschkennzeichen ist nicht bereits belegt.

In Augsburg gilt die Vorgabe: Mindestens zwei Buchstaben und maximal drei Zahlen in der Erkennungsnummer. In Augsburg Land sind bis zu vier Zahlen möglich.

Vorschläge für Wunschkennzeichen: Lustige Kennzeichen in Augsburg

Hier finden Sie einige Vorschläge für lustige Kennzeichen, die in Augsburg möglich sind:

AHA - beliebige Zahlenfolge

ACH - beliebige Zahlenfolge

AUA - beliebige Zahlenfolge

ARD - beliebige Zahlenfolge

AAA - beliebige Zahlenfolge

AHH - beliebige Zahlenfolge

AUF - beliebige Zahlenfolge

AFK - beliebige Zahlenfolge

Für Gamer in Augsburg Land gibt es ein ganz spezielles Kennzeichen: AFK - 1337. Das Kürzel "afk" bedeutet "away from keyboard" (nicht an der Tastatur) und wird als Ausdruck verwendet, wenn man sich kurzzeitig nicht am PC oder dem Handy befindet. 1337 steht im Internet für "Elite" und wird auch synonym für "gut gespielt" und "fantastisch" verwendet. Die Zahlenfolge entstand durch Leetspeak - das Ersetzen von Buchstaben, durch ähnlich aussehende Ziffern. Dreht man 1337 auf den Kopf entsteht "leet", was mit Elite gleichgesetzt wird. Durch das Spiel Counter-Strike wurde Leetspeak in der Gamer-Szene bekannt. Mittlerweile hat der Ausspruch 1337 deutlich an Bedeutung verloren, ist aber noch immer als T-Shirt-Aufdruck oder ähnliches zu finden.