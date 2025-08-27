„Zerzaust, aber gut“: Mit dem Bayern Tower schweben Plärrer-Gäste über den Dächern Augsburgs

Oliver Spengler und seine Frau Renate schlendern über den Augsburger Plärrer. Das Ehepaar kennt das Volksfest gut, seit vielen Jahren sind die Spenglers Stammgäste. Doch in diesem Jahr ist auch für sie etwas Neues dabei. Beim Spaziergang über den Plärrer bleiben sie stehen, legen den Kopf in den Nacken und schauen hoch hinauf. Das Paar verharrt eine Weile, während es den Bayern Tower betrachtet. Der mächtige Turm ziert in diesem Jahr erstmals den Plärrer. Bei den Besuchern ist er schnell zum Gesprächsthema geworden.

Wie dem Ehepaar geht es vielen Besuchern – das neue Fahrgeschäft ist zweifellos der unübersehbare Hingucker des Volkfests. Kein Wunder: Mit 90 Metern überragt das Kettenkarussell – in der Optik eines riesigen Maibaums gestaltet – jedes andere Fahrgeschäft auf dem Gelände. Mit sieben Euro pro Fahrt ist es zudem das teuerste Vergnügen unter allen Fahrgeschäften. Dafür erwartet mutige Besucherinnen und Besucher eine Mischung aus Nervenkitzel und Panorama-Blick auf die Stadt. Umgeben von wehenden Bayernflaggen und begleitet von Musik, schaukeln die Gäste hier hoch über den Dächern Augsburgs.

Einige Besucher des Augsburger Plärrer reagieren erst zögerlich und skeptisch

Manche Gäste zögern zunächst. Auch Oliver Spengler möchte mitfahren, allerdings nicht alleine. Seine Frau kommt wegen ihrer Höhenangst als Begleiterin nicht infrage. Schließlich überwiegt seine Neugierde und er kauft sich an der Kasse ein sogenanntes Flugticket. Auf den Sitzen werden die Gäste durch zwei Gurte gesichert – erstaunlich wenig, wie manche finden: „Als sie mir dann nur diese Mini-Gurte angelegt haben, ist mir doch kurz anders geworden. Meine Hände haben gezittert“, sagt eine Besucherin. Die anfängliche Skepsis sei auf dem Kettenkarussell dann aber schnell verflogen.

Jens und Lukas Bierbaum waren von der Fahrt im Bayern Tower begeistert

Wechselndes Tempo, baumelnde Füße und zerzauste Haare garantieren Vergnügen

Während der circa vier Minuten langen Fahrt variiert das Tempo: Mal schneller, dann wieder langsamer, um die Aussicht auf Augsburg und das Treiben auf dem Plärrer genießen zu können. Diese Mischung gefällt auch Jens und Lukas Bierbaum. Vater und Sohn ist das Vergnügen während der Fahrt schon aus der Ferne anzusehen, beide strahlen und wippen mit den Füßen in der Luft.

Achterbahn-Fan Niklas beobachtete das Geschehen zunächst, ehe er selbst einstieg. Er freut sich, „die Füße in der Luft baumeln zu lassen“. Wieder zurück auf festem Untergrund, sagt er, dass es ihm nicht aufregend genug gewesen sei. Dafür sei es aber höher gewesen als gedacht. „Ich wollte eh nur mal Augsburg von oben anschauen“, scherzt er. Oliver Spengler wiederum fand die Fahrt aufregend genug. Durch das schnelle Tempo habe er die Aussicht nur bedingt genießen können, sagt er. Insgesamt habe ihm die Fahrt aber Spaß gemacht. „Zerzaust, aber gut“, resümiert er seinen Flug mit dem Bayern-Tower.