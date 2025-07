Zwei Großbaustellen prägen das Ortsbild von Lechhausen

Die Neuburger Straße ist wichtigste Verkehrsader im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Das Schlössle im Ortskern gilt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Gegenwärtig prägen zwei Großbaustellen das Ortsbild. Betroffen ist ein Teilstück der Neuburger Straße sowie der Stadtplatz direkt am Schlössle. An dieser Stelle möchte die Stadt mit einer Millioneninvestition den Stadtteil aufwerten. Der Zeitplan ist ehrgeizig.

Der Stadtplatz ist vielen Menschen durch das griechische Lokal Meteora bekannt. In diesem Jahr fällt für die Gastronomen die Außenbewirtung flach. Die Baustelle zieht sich über eine größere Fläche vor der Häuserzeile. Gestartet sind die Arbeiten im Mai. Der Fahrplan sieht vor, dass im Oktober alles fertig sein soll. Die Lechhauser schauen auch deshalb genau drauf, weil ab Mitte Oktober die Lechhauser Kirchweih inklusive des Marktsonntags stattfindet. Der Stadtplatz dient als zentraler Veranstaltungsort. Traditionell zieht man von hier aus zum Festzelt in der Klausstraße. Die Kirchweih findet von Samstag, 18. Oktober, bis Sonntag, 26. Oktober, statt. Der Marktsonntag ist am 19. Oktober.

Das ist am Stadtplatz in Lechhausen geplant

Die Investition am Stadtplatz ist ein Versprechen der Stadtregierung, den Stadtteil aufzuhübschen. Errichtet werden ein Trinkbrunnen und ein Wasserfontänenfeld. Zwei schattenspendende Bäume sind ebenso vorgesehen wie Sitzgelegenheiten am Platz. Ein neuer Pflasterbelag wird zudem verlegt. Derzeit geht die Stadt Augsburg von Kosten in Höhe von 1,37 Millionen Euro aus. Das Projekt wird laut Stadtplanungsamt im Rahmen des Programms „Lebendige Zentren“ von Bund und Land mit voraussichtlich 720 000 Euro gefördert.

Eine Engstelle gibt es in der Neuburger Straße stadtauswärts. Grund sind Arbeiten an Fernwärmeleitungen. Foto: Michael Hörmann

Unweit des Stadtplatzes laufen in nicht einmal hundert Metern Entfernung Arbeiten in der Neuburger Straße. Stadtauswärts steht derzeit nur eine Fahrspur zur Verfügung. Grund sind Arbeiten an einer Fernwärmeleitung. Betroffen ist auch die Elisabethstraße, die von der Neuburger Straße abzweigt. Hier gibt es massive Behinderungen. Der Verkehr wird umgeleitet. Der Bauabschnitt in der Neuburger Straße soll im August fertiggestellt sein, der Bauabschnitt in der Elisabethstraße bis Oktober.

Die Elisabethstraße in Lechhausen ist teilweise gesperrt

Die Elisabethstraße ist im Baustellenbereich zwischen der Brentanostraße und der Bülowstraße derzeit vollständig gesperrt. Anlieger können die Grundstücke jederzeit erreichen. Fußgänger und Radfahrer kommen an der Baustelle vorbei.