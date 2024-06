Die witzigsten Auto-Kennzeichen: Welche Kombinationen sorgen für Schmunzler?

Viele deutsche Autofahrer entscheiden sich für ein Wunschkennzeichen. Dabei kommen nicht selten witzige Botschaften heraus.

Für Autofahrer stellen sich im Leben mindestens zwei wichtige Fragen, bevor es auf die Piste geht: Welche Marke und welches Modell darf es sein? Und: Mit welchem Kennzeichen wird das Fahrzeug ausgestattet? Letzteres ist immerhin ein Alleinstellungsmerkmal. In der Regel bestehen die Kennzeichen in Deutschland aus drei, vier oder fünf Buchstaben und bis zu vier Zahlen. Wobei die Buchstaben vor dem Bindestrich die Zugehörigkeit zu einer Stadt oder einem Landkreis ausdrücken. Hierbei handelt es sich um den Bezirk, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Ansonsten bleibt jedem bei der Wahl relativ freie Hand. Lediglich einige Kombinationen sind verboten, etwa wenn sich obszöne oder beleidigende Begriffe ergeben.

Wunschkennzeichen: Witzige Kombinationen

Einige erlaubte Kennzeichen zum Schmunzeln hat die R+V Versicherung aufgelistet:

WI-TZ (in Wiesbaden / Hessen )

/ ) GA-GA (in Gardelegen / Sachsen-Anhalt )

/ ) KA-FF (in Karlsruhe / Baden-Württemberg )

/ ) OS-SI (in Osnabrück / Niedersachsen )

/ ) WES-SI (in Wesel / Nordrhein-Westfalen )

/ ) PI-PI (in Pinneberg / Schleswig-Holstein )

/ ) PRU-DE (in Prüm / Rheinland-Pfalz )

Weitere Möglichkeiten sind etwa:

CUX-DU (in Cuxhaven / Niedersachsen )

/ ) WAT-NU (in Wattenscheid / Nordrhein-Westfalen )

/ ) ROW-DY (in Rotenburg an der Wümme / Niedersachsen )

/ ) LOS-ER (in Oder-Spree / Brandenburg )

/ ) ES-EL (in Esslingen / Baden-Württemberg )

/ ) DO-OF (in Dortmund /Nordhein-Westfalen)

/Nordhein-Westfalen) DE-PP (in Dessau-Roßlau / Sachsen-Anhalt )

/ ) SE-XY (in Bad Segeberg / Schleswig-Holstein )

/ ) GE-IL (in Gelsenkirchen / Nordrhein-Westfalen )

/ ) HU-HU (in Hanau / Hessen )

/ ) EN-TE (im Ennepe-Ruhr-Kreis / Nordrhein-Westfalen )

Wunschkennzeichen: Portal nimmt Run auf EM 24 wahr

Derweil ist während der Fußball-Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland stattfindet, anscheinend ein ganz spezielles Kürzel der Renner. Das Kennzeichen-Portal kennzeichenstar.de vermeldete während der Vorrunde des Turniers einen signifikanten Anstieg bei den Verfügbarkeitsanfragen für "EM 24"-Kennzeichen in nahezu allen Zulassungsbezirken Deutschlands.

Guido Krone, CEO von kennzeichenstar.de, betont: "Wir sehen einen klaren Trend, dass Fans ihre Begeisterung für die deutsche Mannschaft und das Turnier durch individuelle Kennzeichen ausdrücken möchten."

Wunschkennzeichen: Ratespiel um Bedeutungen der Buchstaben-Kombinationen

Nicht nur die kompletten Buchstaben-Kombinationen können für gute Laune sorgen. Die R+V weist auch darauf hin, dass das vor allem bei längeren Fahrten auf Autobahnen beliebte Erraten der Kennzeichen-Bedeutungen für kuriose Ergebnisse sorgen kann. Hier ergibt sich etwa:

Armes Bayern aus AB ( Aschaffenburg /Bayern)

/Bayern) Sonntagsfahrer unterwegs aus SU ( Siegburg / Nordrhein-Westfalen )

/ ) Chaos ohne Ende aus COE ( Coesfeld / Nordrhein-Westfalen )

/ ) Fahrer fährt blind aus FFB ( Fürstenfeldbruck /Bayern)

/Bayern) Gefährlicher Sonntagsfahrer aus GS ( Goslar / Niedersachsen )

Außerdem lässt sich über das Kennzeichen auch ausdrücken, für wen – abgesehen vom Partner – das Herz schlägt. Für Kürzel von Sportvereinen reichen drei oder vier Buchstaben in den allermeisten Fällen aus, aber auch Bands wie ABBA oder ACDC können auf diesem Weg jederzeit abgefeiert werden.

Übrigens: Seit Mai 2024 ist an Autos eine neue Kennzeichnung Pflicht. Besonders auffällig sind Diplomatenkennzeichen, deren Zahlencodes einiges verraten. Auch beim Ummelden des Autos gibt es einiges zu beachten. Mittlerweile können Fahrzeuge auch digital zugelassen werden.