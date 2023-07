E-Autos aus China

09:54 Uhr

Volvo-Schwester Zeekr kommt mit zwei E-Modellen

Auf dem Weg nach Europa: Auch auf dem deutschen Markt will die Marke Zeekr mit E-Autos wie dem 001 Fuß fassen.

Der Nächste, bitte: Die chinesische Volvo-Mutter Geely schickt eine weitere Elektromarke nach Europa und will mit Zeekr gegen Nio & Co. antreten. Los geht’s in Schweden und Holland, dann sind wir dran.

Kaum ein Monat ohne neue Marke aus China: Mit Zeekr kommt nun die nächste nach Europa. Sie gehört zum Geely-Konzern, der auch Volvo, Polestar und Lotus verantwortet und zielt vor allem auf den Premium-Markt, teilte der Hersteller mit. Konkurrenten sind dabei neben Nio vor allem Tesla und die drei Hersteller aus Süddeutschland. Los geht es demnach mit dem fast fünf Meter langen Shooting Brake 001 und dem kompakten SUV X, die noch in diesem Jahr in Schweden und Holland starten und Anfang 2024 auch nach Deutschland kommen sollen. Reichweiten von bis zu 620 Kilometer Der 001 bietet für Preise ab etwa 60.000 Euro laut Zeekr eine 100 kWh-Batterie für bis zu 620 Kilometer Reichweite und kann mit bestenfalls 200 kW nachgeladen werden. Angeboten wird er mit wahlweise einem oder zwei Motoren von 200 kW/272 PS, Heck- oder Allradantrieb. Damit sind Geschwindigkeiten bis 200 km/h möglich. Der Zeekr X nutzt die gleiche Architektur wie der neue Smart #1 und startet als 4,43 Meter langer Crossover zu Preisen ab etwa 45 000 Euro. Immer mit einer Batterie von 69 kWh ausgestattet, gibt es ihn wahlweise 200 kW/272 PS oder 315 kW/428 PS und Allradantrieb, so Zeekr weiter. Die Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu 440 Kilometern und die Höchstgeschwindigkeit mit 180 km/h an. (dpa)

