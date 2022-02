Merci, Cherie: Der Peugeot 308 zwei Wochen im Test

Wie man(n) dem neuen Peugeot 308 Hybrid glatt verfallen könnte. Einen Lustkiller mag es allerdings geben, wie unser Test ergab.

Augen auf bei der Partnerwahl: Deutsche Solidität hat uns da in der Vergangenheit am Ende oft stärker beeindruckt als französische Finesse. Aber dann kam diese Begegnung mit dem neuen Peugeot 308 – und das Löwenherz schlug höher. Merci, Cherie, nach zwei Wochen mit dem 308 Hybrid.

Aber von Anfang an. Es war nicht ohne Grund der 308er, mit dem die Franzosen im Herbst 2021 das neu gestaltete Logo und Gesicht der Marke der Weltöffentlichkeit präsentierten. Der Kompaktwagen hat bei aller SUV-Begeisterung immer noch eine riesige Fangemeinde.

Die setzt auf gutes Aussehen – und bekommt, was sie will: noch mehr französischen Schick, noch mehr Anmut, noch mehr Progressivität. Dagegen sehen ein VW Golf, ein Audi A3 oder gar ein 1er BMW alt aus. Proportionen und Linien können die Franzosen augenscheinlich besser. Um elf Zentimeter haben sie die Karosserie gestreckt, aber gleichzeitig um zwei Zentimeter abgeflacht, so dass der kleine Löwe gerade einmal 1,44 Meter in der Höhe misst.

Ein geräumiges Auto ist der Peugeot 308 nicht

Der Radstand wuchs um 55 Millimeter, was in diesem Segment keine Kleinigkeit ist, aber den 308 noch lange nicht zu einem großen Auto macht. Besonders geräumig fühlt er sich nicht an, vor allem auf der Rückbank. Auch der Kofferraum fällt mit 361 Litern nicht allzu üppig aus. Das Ladekabel in der dazu passenden Tasche stört zusätzlich. Ansonsten sind die hybriden den Verbrenner-Versionen platzmäßig ebenbürtig. Und den Kombi 308 SW hat Peugeot ja auch noch im Programm. Er bietet 608 Liter Gepäckraum, bei umgeklappter Rückbank sogar 1634.

Das Interieur des Peugeot 308 ist eine Schau

Aber so rationale Überlegungen stellt kaum jemand an, der den kleinen Löwen erst einmal von innen gesehen hat. Lebendig und und liebreizend wie kein zweiter empfängt der Wagen seine Passagiere. Das Interieur ist eine Schau. Nicht nur die beiden Digitaldisplays mit jeweils zehn Zoll Durchmesser, die in stylischen Farben schimmern und sogar 3D-Ansichten im Hologramm-Stil hervorzaubern, schmeicheln dem Auge. Sondern der 308 trägt auch das schönste Armaturenbrett im Wettbewerb. Keiner hat ein kleineres, anschmiegsameres beheizbares Lenkrad und keiner bietet Sportsitze, die Passagiere mit einem Massageprogramm namens „Katzenpfoten“ (echt jetzt!) verwöhnen.

All diese Annehmlichkeiten lassen sich kinderleicht per Touchscreen abrufen. In den Menüs findet man sich sofort zurecht. Voila, die Bedienung des neuen „i-Cockpits“ könnte intuitiver nicht sein.

Peugeot 308 Modelljahr 2022: technische Daten

Spezifikation Peugeot 308 Hybrid 180 e-EAT8

Hubraum 1598 ccm

Systemleistung 132 kW, 180 PS

Systemdrehmoment 360 Nm

Länge/B./H. 4,37/1,85/1,44

Leergewicht/Zul. 1678/442 kg

Anhängelast gebr. 1500 kg

Kofferraum 361 – 1271 l

0 – 100 km/h 7,6 s

Spitze 225 km/h

Normverbrauch 1,2 l Super

15,2 kWh Strom

CO2-Ausstoß 27 g/km

Preis ab 36.900 Euro

Selbst die Motorisierung ist geeignet, die Liaison in eine Dauerbeziehung münden zu lassen. Bei einem Franzosen muss man das schon dazu sagen! Den Plug-In-Hybriden gibt es jeweils mit einem 110 PS starken Elektromotor plus einem 150 oder 181 PS leistenden Benziner. Wir waren der „schwächeren“ Variante bereits eingermaßen verfallen. Das Zusammenspiel von E-Maschine und Otto funktioniert vorbildlich, die serienmäßige Achtgang-Automatik schaltet perfekt.

Die elektrische Reichweite des Peugeot 308 beträgt 69 Kilometer

Der Löwe sprintet spritzig los und hat dank Elektro-Boost immer Luft für einen Zwischenspurt. Nur auf feuchtem Untergrund gehen ihm gerne die Vorderpfoten durch. Allrad wäre hier das allerhöchste der Gefühle. Rein elektrisch schleicht er bis zu 69 Kilometer weit. Das Aufladen an der Hausshaltssteckdose dauert knapp vier Stunden, mit mit Wallbox sind es knapp zwei.

Zum einzigen Lustkiller könnte sich der Preis entwickeln. In der Top-Ausstattung „GT Pack “ – und nach nichts anderem schreit wahre Liebe – kostet der Peugeot 308 Hybrid 180 e-EAT8 44.250 Euro. Na gut, minus Förderprämie.