Kein Wechsel zu St. Pauli: Eichner bleibt beim Karlsruher SC

KSC-Coach Christian Eichner gilt als Trainerkandidat bei anderen Clubs. Nun ist die Entscheidung für die kommende Saison aber gefallen.

Der beim FC St. Pauli gehandelte Christian Eichner (41) bleibt in der kommenden Saison Trainer beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Das sei bereits besprochen worden, bestätigte der badische Club am Freitag. Die Gespräche über die weitere Zukunft des Coaches und einen möglichen neuen Vertrag würden nun laufen.

"Wir sind immer davon ausgegangen, dass Christian Eichner seine Zukunft beim KSC sieht", sagte der Bereichsleiter Sport des KSC, Sebastian Freis, auf dpa-Anfrage. "Deswegen haben wir auch angekündigt, dass wir gerne mit ihm seinen noch bis zum Sommer 2025 laufenden Vertrag vorzeitig verlängern wollen", so Freis: "Dass unser Trainer bei anderen Vereinen im Gespräch war, haben wir natürlich wahrgenommen. Wichtig ist uns, dass Christian Eichner sich weiterhin zu 100 Prozent mit dem Weg des KSC identifiziert."

Hürzeler-Nachfolge offen

Zuvor hatten schon die "Badischen Neuesten Nachrichten" und der SWR darüber berichtet, dass Eichner nicht zum Erstliga-Aufsteiger aus Hamburg wechseln werde. Demnach hatte Eichners Berater Ronny Zeller die Spekulationen beendet.

Eichner war beim FC St. Pauli als Nachfolger von Fabian Hürzeler gehandelt worden, der 31-Jährige wechselt zu Brighton & Hove Albion in die englische Premier League. Die Hamburger hatten bei der Verkündung des Abschieds mitgeteilt, dass die Gesamtsituation schnell geklärt werden solle. Der Club braucht auf der Position dringend Klarheit, um die Aufstiegssaison in der Fußball-Bundesliga zu planen.

Saison-Vorbereitung startet am Mittwoch

Klarheit hat nun der KSC für die kommende Saison. Freis hatte schon am Ende der vergangenen Spielzeit angekündigt, dass der KSC mit Eichner weiterarbeiten wolle. Der Club verspüre bei den Gesprächen mit dem früheren Profi aber keinen Zeitdruck. Seit Februar 2020 trainiert Eichner den KSC in der 2. Bundesliga. Zuvor spielte er für die Karlsruher, für den 1. FC Köln und für die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga. Bei den Kölnern wurde er in den vergangenen Wochen ebenfalls als Trainer-Kandidat gehandelt.

Mit dem Karlsruher SC wird Eichner am kommenden Mittwoch mit dem ersten Mannschaftstraining nach der Sommerpause in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit starten. Die Zweitliga-Saison beginnt am 2. August.

