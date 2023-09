15-Jähriger überfällt Tankstelle - wohl mit Softair-Pistole

Ein 15-Jähriger hat nach Polizeiangaben eine Tankstelle in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) überfallen.

Der maskierte Jugendliche habe am Donnerstag zwei Angestellte mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Freitag zusammen mit der Staatsanwaltschaft mit. Dann sei der Täter mit der Beute geflüchtet. Ein Mitarbeiter habe ihn verfolgt und in einem Mehrfamilienhaus verschwinden sehen.

Später fand die Polizei dort bei einem 15-Jährigen einen Rucksack mit einer Softair-Pistole, einer Druckluftwaffe, und der mutmaßlichen Beute. Sie nahmen ihn vorläufig fest und übergaben ihn später seinen Eltern. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ermittelt.

(dpa)