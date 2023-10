Polizeieinsatz auch an Göppinger Schule

Nach Bombendrohungen im ganzen Land läuft auch ein Polizeieinsatz an einer Schule in Göppingen.

Das bestätigte ein Sprecher der Ulmer Polizei am Freitag. Es gebe eine Bedrohungslage und Einsatzmaßnahmen im ganzen Land, der Einsatz in Göppingen im Stadtbezirk Faurndau gehe in die gleiche Richtung, sagte er. Der Einsatz laufe derzeit noch, mehr Angaben wollte der Sprecher nicht machen. An mehreren Schulen im ganzen Südwesten gingen am Freitag Bombendrohungen ein.

(dpa)