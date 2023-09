Polizei "fahndet" nach Kuscheltier eines Vierjährigen

Ungewöhnlicher Vermisstenfall: Die Polizei in Konstanz "fahndet" nach einem verlorenen Kuscheltier.

Die Mutter eines Vierjährigen bat die Beamten im Namen ihres Sohnes um Hilfe bei der Suche, wie die Polizei mitteilte. Der Junge aus Unterfranken hatte die Stoffkatze am vergangenen Wochenende bei einem Besuch am Bodensee vermutlich am Spielplatz im Stadtgarten liegengelassen. An sich ist für solche Fälle das Fundbüro zuständig. Da der Vierjährige die Katze aber so sehr vermisse, habe sich die Polizei des Falls angenommen, hieß es weiter. Bis Donnerstag gab es von dem Kuscheltier aber noch keine heiße Spur, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte.

(dpa)