Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Motorradfahrer stürzte bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei im Breisgau und verletzte sich leicht.

Der 19-Jährige habe versucht, einer Verkehrskontrolle in Freiburg zu entkommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei am Samstagabend von Freiburg mit seiner hochmotorisierten Maschine über die Bundesstraße 3 bis in das knapp 25 Kilometer nördlich gelegene Kenzingen (Kreis Emmendingen) gerast, so die Beamten.

In einem Kreisverkehr stürzte der Flüchtige dann von seiner Maschine, weil er den Angaben zufolge zu schnell unterwegs war. Der 19-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde vorläufig festgenommen und musste seinen Führerschein abgeben.

(dpa)