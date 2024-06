Zwölf Schüler vermutlich wegen Pfefferspray in Klinik

Zwölf Schüler einer Schule in Filderstadt (Kreis Esslingen) sind wegen Augen- und Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht worden.

In der Schule wurde am Freitag nach ersten Erkenntnissen Pfefferspray versprüht, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Feuerwehr vermutete laut Mitteilung einen Reizgasaustritt. Mehr Informationen gab es zunächst nicht. Insgesamt seien 86 Schüler untersucht worden. Der betroffene Bereich in der Schule wurde geräumt und belüftet. Alle Schüler wurden in Sicherheit gebracht.

