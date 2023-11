Karlsruher SC geht 2024/25 wieder mit U23 an den Start

Für die Nachwuchsförderung wird der Karlsruher SC vom kommenden Jahr an wieder eine U23-Mannschaft haben.

Vom Badischen Fußballverband habe der Verein die Zusage bekommen, zur Saison 2024/25 in der Verbandsliga starten zu dürfen, teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Kurzfristiges Ziel für die zweite Mannschaft sei es, in die Oberliga aufzusteigen, sagte der KSC-Bereichsleiter Entwicklung, Scouting & Analyse, Michael Bischof. Langfristig solle der Aufstieg in die Regionalliga das Ziel sein.

(dpa)