vor 51 Min.

EM-Fanzonen in Stuttgart wegen Gewitter gesperrt

Eingänge zur Fanmeile in Stuttgart.

In Stuttgart müssen Fußballfans am Samstag auf Public Viewing, Spielen und Feiern in den Fanzonen verzichten. Wegen Gewitterwarnungen bleiben die Fanzonen vorerst geschlossen.

Im EM-Spielort Stuttgart bleiben alle vier Fanzonen bis auf Weiteres wegen einer Gewitterwarnung geschlossen. Das teilte die Stadt Stuttgart am Samstagnachmittag auf der Plattform X mit. Zuvor hieß es, die Fanzonen werden voraussichtlich bis 14.45 Uhr geschlossen bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte bis zum Abend südöstlich von Stuttgart Starkregen voraus. Teils könne es auch gewittern. Gebietsweise werden zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter erwartet, vereinzelt auch heftiger Starkregen mit Mengen um die 30 Liter pro Quadratmeter sowie Windböen bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Auch warnten die Meteorologinnen und Meteorologen vor Blitzschlag. Es sei mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehr zu rechnen. Mitteilung der Stadt Stuttgart auf X

DWD-Warnlagebericht für Baden-Württemberg, Stand 14.30 Uhr (dpa)

