Lehrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Eine Lehrerin ist am späten Samstagabend infolge eines schweren Verkehrsunfalles gestorben.

Das teilte die Polizei Reutlingen in der Nacht zum Sonntag mit. Demnach war die 51-Jährige am Donnerstag in einer Rechtskurve in Ebingen aus unbekannten Gründen mit ihrem Wagen von der Spur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

Das Auto der Frau stieß dadurch frontal mit einem anderen Wagen zusammen. Die Lehrerin und ihr 13-jähriger Beifahrer wurden zunächst schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch die 21-jährige Fahrerin des anderen Autos sowie ihre beiden Mitfahrer wurden teils schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

