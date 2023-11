Deutsche Fans haben "besonderen Platz in unseren Herzen"

Die britische Boyband Take That hat sich bei "Wetten, dass..?" begeistert von den deutschen Fans gezeigt.

"Deutschland war glaube ich eins der ersten Länder, die wir außerhalb von England besucht haben", sagte Mark Owen am Samstagabend in Offenburg. Das sei ganz besonders. "Deutschland hat einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen."

Im kommenden Jahr will die Band wieder auf Tour gehen. Neben Deutschland seien unter anderem auch Stationen in Österreich und der Schweiz geplant. "Wir freuen uns sehr darauf", hieß es von der Band.

Neben der Band saß auch Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger mit Ehefrau Ana Ivanović auf der TV-Couch von Moderator Thomas Gottschalk, der durch seine letzte "Wetten, dass..?"-Sendung führte. "Bastian ist mein Held", sagte Howard Donald von Take That. Schweinsteiger hat auch für Manchester United gespielt.

Erst am Freitag hatte Take That ein neues Album herausgebracht. Ursprünglich gehörte auch Robbie Williams zu der Band. Er war im vergangenen Jahr zu Gast bei "Wetten, dass..?".

(dpa)