Mietpreise

vor 15 Min.

Trendwende auf dem Wohnungsmarkt? Mieten in Großstädten stagnieren

In Berlin sind die Mieten zuletzt gestiegen. Als Ursache werden Nachholeffekte nach dem Ende des Mietendeckels vermutet. In den meisten anderen Großstädten ist die Entwicklung eine andere.

Plus Der Mietmarkt in deutschen Großstädten scheint sich zu beruhigen. In manchen Städten sinken die Mieten sogar.

Von Philipp Wehrmann

Die Mieten entwickelten sich in den vergangenen Jahren nur in eine Richtung: nach oben. Jetzt zeichnet sich eine Trendwende ab. Darauf deuten jedenfalls die Ergebnisse des "Mietatlas" hin, eine Auswertung des Immobilienportals Immowelt. Demnach stabilisieren sich die Mieten in einigen der größten deutschen Städte, mancherorts sinken sie sogar.

