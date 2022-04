Bauen und Wohnen

18:21 Uhr

Der Immobilien-Boom – dem Ende nah?

Das Thema Wohnen hat in der Corona-Zeit nochmals an Bedeutung gewonnen und den Immobilienmarkt weiter angeheizt.

Plus Die Bundesbank hält manche Preise für überbewertet. Jetzt machen auch steigende Bauzinsen die Finanzierung teurer. Weshalb man bei der LBS Immobilien immer noch als beste Altersvorsorge ansieht.

Von Michael Kerler

Ein eigener Garten, ein Balkon, ein Arbeitszimmer. Das Thema Wohnen hat in der Corona-Zeit nochmals an Bedeutung gewonnen und den Immobilienmarkt weiter angeheizt, das berichtet die Landesbausparkasse LBS. "Die Pandemie hat den Wunsch nach einem eigenen Zuhause deutlich verstärkt", sagt am Mittwoch LBS-Vorstand Gerhard Grebler. Der Immobilienumsatz erreichte 2021 in Bayern nach Berechnungen der LBS mit 72 Milliarden Euro das elfte Jahr in Folge einen neuen Spitzenwert.

