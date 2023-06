Jetzt schnell noch einen neuen Öl- oder Gaskessel? Das könnte sich rächen

Plus Bevor die Bundesregierung ein neues Gebäude-Energiegesetz beschließt, bauen viele Menschen noch neue Öl- und Gasheizungen ein. Doch das ist nicht die beste Idee.

Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Deutschland heizen noch mit Öl und Gas. Einige von ihnen spielen derzeit mit dem Gedanken, noch schnell die alte Öl- oder Gasheizung gegen eine neue weiterhin mit Öl oder Gas betriebene Heizung auszutauschen. Dies ist allerdings keine so gute Idee – und zwar aus verschiedenen Gründen.

Wer jetzt eine Öl- oder Gasheizung einbaut, der wird sich schon bald wieder mit der Frage nach einer neuen Heizung beschäftigen müssen. Denn die angestrebte Klimaneutralität in Deutschland (bis zum Jahr 2045) und Bayern (2040) bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt dann keine fossilen Heizungen mehr laufen sollten – entweder wegen gesetzlicher Klimaschutzvorgaben oder weil aufgrund hoher Klimaschutzabgaben das Heizen mit Öl und Gas teuer sein wird.