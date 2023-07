Wie Heizen ohne Gas und Öl gelingen kann

Plus Hauseigentümer machen sich Sorgen. Im Zuge der Energiekrise steigen die Heizkosten für Öl und Gas. Welche nachhaltigen Alternativen es gibt und warum eine Umstellung dennoch dauern kann.

Mit Blick auf steigenden Energiepreise – insbesondere durch den Ukraine-Krieg – fragen sich Hauseigentümerinnen und -eigentümer, ob sie ohne fossile Brennstoffe heizen können. Wie das geht, was gefördert wird und wie lange eine Umstellung dauert, erläutern Expertinnen und Experten.

Alternativen zu Gas- und Ölheizungen gibt es einige. Dazu zählen die Wärmepumpe, die Pelletheizung, die Stromheizung mit erneuerbarer Energiequelle oder ein klassischer Holzofen. Die Solarthermie kann bis zu einem gewissen Grad die Heizung unterstützen und beispielsweise mit einer Wärmepumpe oder einer Holzheizung kombiniert werden, erläutert Energieberater Florian Wohlfeil.