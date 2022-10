Ist der Traum vom Eigenheim ausgeträumt?

Von Christina Heller-Beschnitt, Anika Zidar - 07:30 Uhr Artikel anhören Shape

Die Zinsen steigen, die Baupreise auch – der Zeitpunkt zum Bauen oder Kaufen scheint gerade so ungünstig wie lange nicht. Und doch wünschen sich viele nichts mehr als ein eigenes Haus. Hat dieser Wunsch noch Zukunft?

Das Leben in einer Wohnung kam für Susanne Pfaller nie infrage. Zwischen Kirche und Siedlung, zwischen Wohnhaus und Scheune, zwischen Hühnerstall und Bulldog verbringt die heute 28-Jährige in den 90er Jahren eine Kindheit voller Abenteuer. Gemeinsam mit Bruder und Schwester wuselt sie über das Anwesen der Familie. Im Bauernhaus gibt es für jeden ein Zimmer, auch auf dem ausgedienten Hof finden sich viele Verstecke. An ihrem Heimatfleck im Norden Oberbayerns erlebt Pfaller vor allem eines: Freiraum. Die logische Konsequenz? Für die junge Frau steht fest, dass auch ihre Kinder in einem eigenen Haus aufwachsen sollen. In diesem Dezember erwartet Pfaller ihr erstes Baby. Und das Haus? – "Das ist gerade utopisch!"

