Interview

07:30 Uhr

Warum fasziniert uns der Traum vom Eigenheim – und hat er eine Zukunft?

Der Traum vom eigenen Haus ist nach wie vor sehr verbreitet – trotz Energie- und Klimakrise. Dabei gibt es die Begeisterung fürs Eigenheim historisch gesehen noch gar nicht so lange.

Plus Die Begeisterung für den Hausbau ist ungebrochen – trotz aller Krisen. Ein Architekturhistoriker erklärt, woher die Faszination kommt und wie es in Zukunft mit dem Traum vom Eigenheim aussieht.

Von Anika Zidar

Für viele platzt gerade der Traum vom eigenen Haus. Doch woher kommt die Faszination eigentlich?



Jan Engelke: Aus architekturhistorischer Sicht gibt es widersprüchliche Wurzeln. Da ist einerseits das Bild der antiken Villa – von ihr leitet sich das Ideal vom Haus im Grünen ab, abseits der Stadt. Es ist die Vorstellung eines wohlhabenden und ungezwungenen Lebens dort, das räumlich getrennt ist von der Lohnarbeit. Andererseits gab es in der Gartenstadt – und der Siedler*innen-Bewegung ab Ende des 19. Jahrhunderts schlichte Häuser für Arbeiter*innen mit Selbstversorger-Gärten am Stadtrand, die in kollektiven Eigentumsstrukturen bessere Lebensverhältnisse schaffen sollten.

