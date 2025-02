Schlüsselfertiges Bauen: Was bedeutet das?

Die Bedeutung des Begriffs "Schlüsselfertiges Bauen" ist nicht klar definiert. Genau deshalb ist es wichtig, die Einzelheiten des Baus vorher vertraglich festzulegen. Denn beim schlüsselfertigen Bauen übernimmt ein Bauunternehmen den gesamten Hausbau bis Sie als Bauherr oder Bauherrin einziehen können. Preislich kann es sich vor allem durch die gute finanzielle Planbarkeit lohnen.

Was ist die Bedeutung von schlüsselfertigem Bauen?

Schlüsselfertiges Bauen ist rechtlich als Begriff nicht definiert oder geschützt. Der Begriff beschreibt den Bau eines Hauses, bei dem die Baumaßnahmen von Beginn an bis zum Ende von einem Unternehmen als Auftragnehmer ausgeführt und nach Fertigstellung das Haus schlüsselfertig an den Auftraggeber übergeben wird. Das Leistungsangebot aus einer Hand sei der Vorteil von Fertighäusern, erklärt Fabian Tews vom Bundesverband Deutscher Fertigbau. Dem Verband zufolge gibt es Fertighäuser in allen Größen und Architekturstilen. Denkbar sind Bungalows, typische Familienhäuser, Stadtvillen oder sogar Mehrgenerationenhäuser.

Der Anbieter muss dabei nur das leisten, was vertraglich vereinbart wurde, so Immobilienscout24. Deshalb sollten vor allem bei Häusern, die schlüsselfertig übergeben werden, die genauen Einzelheiten zum Aufbau des Hauses festgelegt werden.

Schlüsselfertiges Bauen zeichnet sich laut Immobilienscout24 vor allem durch eine hohe finanzielle Planbarkeit aus. Da der Begriff nicht festgelegt ist, kann das Bauunternehmen selbst die angebotenen Leistungen bestimmen. Die Verbraucherzentrale Thüringen empfiehlt, zum Zeitpunkt der Bauplanung schon einen festen Zeitpunkt der Übergabe auszumachen, damit das Bauunternehmen im Ernstfall haften muss. Die Erfüllung der Verträge und die Einhaltung der Fristen kann durch eine Baufertigstellungsversicherung geregelt werden. Sie schützt den Bauherren bei möglichen Verzögerungen.

Kann man bei einem schlüsselfertigen Haus auch etwas selber machen?

Man muss sich gar nicht unbedingt für ein schlüsselfertiges Haus entscheiden. "Wer handwerklich begabt ist und Eigenleistungen einbringen möchte, kann gegenüber einer schlüsselfertigen Bauausführung Kosten sparen. Dabei sollte man aber seine Fähigkeiten und zeitlichen Ressourcen realistisch einschätzen, um nicht am Ende doch für Nachbesserungen oder Verzögerungen draufzuzahlen", sagt Bundesverband-Sprecher Tews.

Ein schlüsselfertiges Haus muss deshalb auch nicht bezugsfertig sein. Wie weit der Bauzustands des Hauses ist, legt auch der Vertrag mit dem Bauunternehmen im Voraus fest. Als Bauherr oder Bauherrin sind Sie aber dennoch, so Immobilienscout24, dafür zuständig, Anfahrtswege, Parkplätze und Lagerflächen bereitzustellen, um die Rahmenbedingungen für den Bau zu schaffen. Diese Bauherrenleistungen werden vorhergehend im Bauvertrag festgehalten und umfassen Leistungen, die der Errichtung des Hauses dienen, wie zum Beispiel die Bereitstellung von Strom und Wasser.

Wie ist die Klimabilanz von Fertighäusern?

Laut dem Bundesverband Deutscher Fertigbau sind Fertighäuser echte Energiesparhäuser. Die Bauteile seien hochdemämmt, werden industriell vorgefertigt und dann auf der Baustelle miteinander verbunden. Der Jahresbedarf an Energie lasse sich mit niedrigen Kosten decken. "Immer öfter erreichen Fertighäuser mit einer eigenen Photovoltaikanlage sogar eine aufs Jahr gesehen positive Energiebilanz. Sie erzeugen also mehr Energie als ihre Bewohner benötigen", sagt Sprecher Tews. Über 90 Prozent der Häuser würden mit einer Wärmepumpe beheizt.

Übrigens: Häuslebauer müssen auf die versteckten Kosten achten. Das gilt auch für Tiny Houses, denn die Kosten sind oft höher als gedacht. Hier muss auch bei der Baugenehmigung einiges beachtet werden.