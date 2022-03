Werkswohnungen

12:03 Uhr

Hier investieren Unternehmen in Wohnungen für ihre Mitarbeiter

Die Stadtwerke München investieren in bezahlbaren Wohnraum für ihre Beschäftigten.

Plus Was haben Fachkräfte und Wohnraum gemeinsam? Sie sind knapp und werden entsprechend immer teurer. Werkswohnungen können beiden Seiten helfen.

Von Sandra Kunkel

„Wenn, dann die“, sagt Alexander Degen begeistert. Als Mitarbeiter bezieht er gerade eine zentral gelegene Werkswohnung der Stadtwerke München (SWM). Der junge Ingenieur ist froh, so schnell eine bezahlbare Unterkunft gefunden zu haben. „Die Wohnung ist super, sie ist hell und gut geschnitten“. Dass er zur Arbeit radeln kann, ist ein ökologischer Vorteil, so wie auch das begrünte Dach und die Photovoltaikanlage. Erst im vergangenen Herbst wurde das Haus mit 20 Wohnungen an der Kathi-Kobus-Straße eröffnet. Aktuell haben die SWM rund 1000 Werkswohnungen und bis 2030 soll die Zahl auf 3000 steigen.

