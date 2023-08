Interview

Wohnpsychologin: "Beim Bauen wird zu wenig auf Bedürfnisse geachtet"

Beim Bauen und Einrichten kommt es nicht nur auf optische Aspekte an. Eine Wohnpsychologin erklärt, welche Rolle menschliche Bedürfnisse spielen.

Plus Beim Bauen kommt es nicht nur auf Funktionalität und Optik an. Warum wir das Zuhause nach unseren Bedürfnissen gestalten sollten, erklärt Monika Feldmer-Metzger.

Von Paula Binz

Frau Feldmer-Metzger, in welchem Wohnumfeld befinden Sie sich gerade, während wir sprechen?



Monika Feldmer-Metzger: (lacht) Tatsächlich befinde ich mich gerade im privaten Arbeitszimmer meines Mannes, der auf Geschäftsreise ist. Während der Pandemie habe ich mir allerdings auch einen eigenen Arbeitsplatz in unserem Gästezimmer eingerichtet. Früher habe ich oft am Küchentisch gearbeitet – aber das ist kein gesundes Arbeitsumfeld.

Monika Feldmer-Metzger beschäftigt sich mit Wohnbedürfnissen sowie der Wirkung von Räumen und Gebäuden auf den Menschen. Foto: Monika Feldmer-Metzger

Warum das?



Monika Feldmer-Metzger: Wenn es möglich ist, sollten Arbeits- und Wohnbereiche räumlich voneinander getrennt sein. Ansonsten kann es zum einen schwerfallen, sich während der Arbeit zu konzentrieren und zum anderen, nach der Arbeit abzuschalten. Diese Trennung ist besonders im Schlafzimmer wichtig. Selbst, wenn dort nur Bürounterlagen lagern oder der Korb mit der ungewaschenen Wäsche steht, kann das den Schlaf beeinträchtigen.

