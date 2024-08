SSV Ulm hofft in Regensburg auf erste Zweitliga-Punkte

Fußball-Zweitligist SSV Ulm fährt mit großem Respekt zum Aufsteiger-Duell beim SSV Jahn Regensburg. Seine Mannschaft erwarte am Freitag (18.30/Sky) eine «schwere Aufgabe», sagte Ulms Trainer Thomas Wörle. «Aber wir freuen uns, dass wir jetzt unser erstes Auswärtsspiel in der zweiten Liga erleben dürfen.»

Bei seiner Rückkehr ins Profi-Unterhaus nach 23 Jahren verlor der SSV am vergangenen Sonntag zu Hause unglücklich mit 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern und hofft nun darauf, in Regensburg die ersten Punkte zu holen. Die Gastgeber, die ihre Auftaktpartie mit 0:2 bei Hannover 96 verloren, hätten trotz eines zwischenzeitlichen Abstiegs in die 3. Liga im vergangenen Jahr einen sehr zweitligaerfahrenen Kader.

Der Jahn stehe defensiv sehr gut und habe einen klaren Fokus auf Konter, erklärte Wörle. «Da haben sie viel Tempo, da haben sie eine unheimliche Zielstrebigkeit.» Fraglich sei der Einsatz von Neuzugang Laurin Ulrich. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Mittelfeldspieler sei erkältet. Die Entscheidung, ob er spielen kann, falle kurzfristig.