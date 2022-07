München

vor 33 Min.

Zweite Stammstrecke in München: „Immer neue Lügenmärchen“

Plus Kostenexplosion und Bauzeitverzögerung bei der zweiten Stammstrecke in München sorgen für Ärger. Der Verkehrsausschuss des Landtags will am Dienstag Antworten.

Von Uli Bachmeier

Wer den Landtagsabgeordneten Martin Runge (Grüne) zur geplanten zweiten Stammstrecke für die S-Bahn in München befragt, der bekommt eine Schimpftirade zu hören, die ihresgleichen sucht: „Geschönte, teils absurd falsche Kostenprognosen und Kostenberechnungen. Völlig unrealistische Bauzeitenpläne, grotesk falsche Vorhersagen und Versprechungen zu Zeitpunkten/Zeiträumen der Fertigstellung und Inbetriebnahme. Krachende Planungsfehler mit der Konsequenz immer wieder neuer Umplanungszwänge. Intransparenz und Mauscheleien im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Brüche und Rückschläge sowie massive Verzögerungen bei den Auftragsvergaben. Immer und immer wieder neue Lügenmärchen.“

