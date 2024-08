23-Jährige stirbt nach Absturz am Tegelberg

Bereits am 15. August ist eine junge Frau am Tegelberg in den Ostallgäuer Alpen abgestürzt. Wie die Polizei berichtet, war die 23-Jährige vor dem tödlichen Bergunfall mit einer vierköpfigen Personengruppe am Tegelberg unterwegs.

Tödlicher Unfall: 23-Jährige stürzt am Tegelberg ab und stirbt im Krankenhaus

Dabei stieg die Gruppe über den Tegelbergsteig auf. Bei dem anspruchsvollem Kletteraufstieg stürzte die Wanderin rund 70 Meter in die Tiefe und verletzte sich hierbei schwer. Einsatzkräfte der Bergwacht retten sie mit einem Hubschrauber aus dem Gelände und brachten sie in ein Krankenhaus.

Im Einsatz waren dabei mehrere Einsatzkräfte der Bergwacht Füssen sowie zwei der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei. Am Mittwoch erlag die 23-Jährige im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen nach dem Absturz.