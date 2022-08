"Es war der fürchterlichste Tag": Als der Terror in München klopfte

Der Olympia-Anschlag 1972 reißt noch immer Wunden. Bei den Opferfamilien. Bei einem pensionierten Polizisten. Und an einem Ort des Schreckens, der zum Ort der Abschottung wurde.

Die Tür, an die vor 50 Jahren der Terror in München klopfte, soll geschlossen bleiben. Darauf achten sie im Mehrparteienhaus der Connollystraße 31 ganz penibel. Denn die Schaulustigen seien nicht mehr zumutbar für die Menschen, die hier wohnen – sagt eine Frau, die hier wohnt. Seit 1976.